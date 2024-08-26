Куда идем – с Татьяной Троянской

Наступившая неделя порадует международным театральным фестивалем, спектаклем о поэте и детскими музыкально-игровыми программами ко Дню знаний ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ФИЛЬМЫ О ВАЖНОМ 27 августа, в День российского кино, киностудия «Ленфильм» планирует бесплатные показы четырех фильмов, так или иначе связанных с нашим городом.