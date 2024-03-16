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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тренер «Осасуны»: «Винисиус – выдающийся игрок. Шум вокруг него не из-за футбольных людей. Мы думаем лишь о том, как его остановить, сегодня не получилось»

«Реал Мадрид» на выезде обыграл «Осасуну» (4:2) в 29-м туре Ла Лиги. Форвард мадридцев сделал дубль и заработал пятую желтую карточку в сезоне, из-за которой он автоматически дисквалифицирован на один матч.

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