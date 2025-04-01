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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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На Алтае три школы заставили усерднее заниматься "Основами безопасности и защиты Родины"

На Алтае три школы заставили усерднее заниматься "Основами безопасности и защиты Родины"

Теперь кабинеты оснащены респираторами, приборами радиационной и химической разведки, медицинским и другим оборудованием В Алтайском крае в трех школах, расположенных в Калманском районе, появилась необходимая учебно-материальная база для изучения предмета "Основы безопасности и защиты Родины", сообщает региональная ФССП.

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