На Алтае три школы заставили усерднее заниматься "Основами безопасности и защиты Родины"

Теперь кабинеты оснащены респираторами, приборами радиационной и химической разведки, медицинским и другим оборудованием В Алтайском крае в трех школах, расположенных в Калманском районе, появилась необходимая учебно-материальная база для изучения предмета "Основы безопасности и защиты Родины", сообщает региональная ФССП.