Леонков разъяснил, чем российские летающие бомбы, превосходят американские JDAM

Военный эксперт и аналитик Алексей Леонков, побеседовал с News.ru и произвел сравнение наводящих ужас на ВСУ российских планирующих бомб, с американскими корректируемыми боеприпасами Joint Direct Attack Munition, причем не в пользу последних.
Военный эксперт и аналитик Алексей Леонков, побеседовал с News.ru и произвел сравнение наводящих ужас на ВСУ российских планирующих бомб, с американскими корректируемыми боеприпасами Joint Direct Attack Munition, причем не в пользу последних.
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