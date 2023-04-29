РИАП "АПРАЛ" МТ

956 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иван Петров
    Свобода слова и Демократия во всей красеВ США за критику ...
  • Наталия Сорокина
    Таккер Карлсон - один из немногих американцев является достойной личностью и высоким профессионалом! Жаль, что такое ...В США за критику ...
  • Александр Свитайло
    Тоже мысль была, предложить ему вести канал Соловьев Live, только из Америки) ...но боюсь, америкосы не дадут добро н...Соловьев Live сде...

Леонков разъяснил, чем российские летающие бомбы, превосходят американские JDAM

Леонков разъяснил, чем российские летающие бомбы, превосходят американские JDAM

Военный эксперт и аналитик Алексей Леонков, побеседовал с News.ru и произвел сравнение наводящих ужас на ВСУ российских планирующих бомб, с американскими корректируемыми боеприпасами Joint Direct Attack Munition, причем не в пользу последних.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх