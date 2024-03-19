Вернуться во тьму: что ждет пользователей в новой Alone in the Dark

Восьмая игра в линейке Alone in the Dark, возможно, станет перезапуском всей франшизы. Новая команда разработчиков попыталась сохранить традиционные элементы геймплея, ставшие эталоном в жанре хорроров на выживание, улучшив их современными технологиями.
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