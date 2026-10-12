Песков назвал ключевым фактором политическую волю Киева к урегулированию конфликта Пресс‑секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью РИА Новости обозначил ключевой для Москвы критерий продвижения к мирному урегулированию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Госдуме обсудят...
- Глава СПЧ выступи...
- Лариса Долина отм...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым