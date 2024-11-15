«Ладно, пусть попробует»: Россия решила дать Трампу шанс

Россия открыта к обсуждению любых инициатив, направленных на урегулирование конфликта на Украине. Также Москва готова рассмотреть предложение, которое поступит от избранного президента США Дональда Трампа.
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