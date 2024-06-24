Соединенные Штаты поддерживают преступления Киева. Соответствующее заявление сделал посол Российской Федерации в Вашингтоне Анатолий Антонов, который прокомментировал удар Вооруженных сил Украины по городу Севастополю ракетами ATACMS и отсутствие реакции американских властей на данную атаку.
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