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Посол Антонов об атаке ВСУ на Севастополь: США поддерживают преступления Киева

Посол Антонов об атаке ВСУ на Севастополь: США поддерживают преступления Киева

Соединенные Штаты поддерживают преступления Киева. Соответствующее заявление сделал посол Российской Федерации в Вашингтоне Анатолий Антонов, который прокомментировал удар Вооруженных сил Украины по городу Севастополю ракетами ATACMS и отсутствие реакции американских властей на данную атаку.

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