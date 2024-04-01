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Климатолог Киселев: 2024 год пройдет жарче 2023 года и побьет рекорд потепления

Климатолог Киселев: 2024 год пройдет жарче 2023 года и побьет рекорд потепления

Глобальное потепление усилится в 2024 году, ускорит таяние ледников и вызовет подтопления. Ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, кандидат физико-математических наук Андрей Киселев заявил об этом РБК.

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