Климатолог Киселев: 2024 год пройдет жарче 2023 года и побьет рекорд потепления

Глобальное потепление усилится в 2024 году, ускорит таяние ледников и вызовет подтопления. Ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, кандидат физико-математических наук Андрей Киселев заявил об этом РБК.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии