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Капитана чемпиона Уганды по футболу убили в результате нападения в возрасте 27 лет

Капитана чемпиона Уганды по футболу убили в результате нападения в возрасте 27 лет

Капитан угандийской «Виллы» Дэвид Овори погиб в результате нападения. По информации Daily Monitor, 4 августа на 27-летнего игрока возле его дома в Кампале напали неизвестные и нанесли опасные для жизни травмы.

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