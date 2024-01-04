«Север-Пресс» вспомнил самые громкие победы волейбольного «Факела» в 2023 году

В текущем сезоне команда из Нового Уренгоя одержала шесть побед и столько же матчей проиграла. «Север-Пресс» вспомнил лучшие игры «огненных» и вместе с болельщиками ждет новых побед от любимцев ямальской публики.
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