Подмосковье помогает малому и среднему бизнесу продвигать продукцию на зарубежных рынках. Из шести тысяч региональных экспортеров 5,7 тысячи составляют предприятия МСП.
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