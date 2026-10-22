© КМ20/Marking DistanceЮристы «Мосфильма» изучают ситуацию с использованием постера военного фильма «Иди и смотри» для принта на одежде в клипе певца Егора Крида (настоящее имя — Егор Булаткин).
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