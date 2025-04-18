Железняк: США и Украина до 26 апреля завершат работу по соглашению о ресурсах

Вашингтон и Киев планируют до 26 апреля завершить работу по соглашению о полезных ископаемых.Эту информация в пятницу, 18 апреля, сообщил депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк со ссылкой на подписанный меморандум о намерениях, - передает РИА Новости.