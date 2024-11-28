Власти Берлина решили отказать в ВНЖ трем российским журналистам

Ранее МИД ФРГ утверждал, что аккредитованные представители СМИ могут работать в Германии Берлинские власти отказывают в ВНЖ трем сотрудникам российских СМИ и одному россиянину, которого связывают с медиагруппой «Россия сегодня», сообщил РИА Новости представитель департамента внутренних дел, цифровизации и спорта при сенате немецкой столицы, при этом ранее МИД ФРГ заявляло, что аккредитованные российские журналисты могут работать в Германии.