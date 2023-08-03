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«Русские должны возместить ущерб»: Польша обвиняет Россию в захвате территория во времена ВОВ – и требует за это заплатить

«Русские должны возместить ущерб»: Польша обвиняет Россию в захвате территория во времена ВОВ – и требует за это заплатить

Хорошие новости по-польски… Еще одна приятная новость, друзья. Сегодня весь вечер на арене – Польша.

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Комментарии
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Владимир Петросов
Политика российского МИДа должна быть направлена на стравливание Польши и Германии. Рассекретить архивные материалы и подбросить соответственно и тем и этим. В этом случае должен разгореться солидный конфликт между сволочами. Приятнее всего наблюдать за ним со стороны и в нужный момент &quot;сказать своё веское слово&quot;.
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51 мин.
Алексей Горшков
И не только с Германией - у неё СО ВСЕМИ соседями проблемы! Почитайте мой комментарий!🤔
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40 мин.
VG
Vasily Golov
Был раздел.Заберем.За оккупацию
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29 мин.

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