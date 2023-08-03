«Русские должны возместить ущерб»: Польша обвиняет Россию в захвате территория во времена ВОВ – и требует за это заплатить

Владимир Петросов

Политика российского МИДа должна быть направлена на стравливание Польши и Германии. Рассекретить архивные материалы и подбросить соответственно и тем и этим. В этом случае должен разгореться солидный конфликт между сволочами. Приятнее всего наблюдать за ним со стороны и в нужный момент "сказать своё веское слово".