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«Орешник» вдохновил Симоньян на название для нового оружия России

«Орешник» вдохновил Симоньян на название для нового оружия России

Назвать один из видов российского оружия «Розгами» по аналогии с «Орешником» предложила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян 1 декабря в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

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