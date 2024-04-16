🐻 В МЧС показали медведей, которых получилось спасти во время пожара в зооуголке Евпатории Спасатели вывели косолапых из огня, им удалось отстоять вольер с животными.
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🐻 В МЧС показали медведей, которых получилось спасти во время пожара в зооуголке Евпатории Спасатели вывели косолапых из огня, им удалось отстоять вольер с животными.