Запад может остаться без урана Конкуренция за энергоноситель для АЭС растет и это может стать большой проблемой для западных стран.
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Запад может остаться без урана Конкуренция за энергоноситель для АЭС растет и это может стать большой проблемой для западных стран.
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