Белый дом назвал «монументальным шагом» встречу представителей США и России

ВАШИНГТОН, 18 февраля, ФедералПресс. Встреча делегаций США и России в Эр-Рияде была охарактеризована пресс-секретарем Белого дома Каролин Левитт как «монументальный шаг» к мирному разрешению конфликта на Украине.
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