E-News.su

84 подписчика

Свежие комментарии

  • Россиянин
    К сожалению Запад не будет к этому прислушиваться."Сафари на людей"...
  • Владимир Ознобихин
    Заработался, сердечный?!Арестовича хотят ...
  • Владимир Ознобихин
    Минские соглашения не исполняет Украина!! А нам остаются санкции. Двайте объявим, что возьмемся их выполнять за Укра...Корнилов предложи...

Подоляка. Война 08.08.08 – Почему Россия была готова, а Грузия нет: или почему Саакашвили жевал свой галстук | Долой кровавый режим Гитанаса Науседа

Война 08.08.08 – Почему Россия была готова, а Грузия нет: или почему Саакашвили жевал свой галстук В этой части мы начнем рвать Ваши устоявшиеся шаблоны и для начала поговорим – почему Грузия оказалась к войне, которую она начала не готовой, … а Россия - готовой Долой кровавый режим Гитанаса Науседа: литовцы и «гости Литвы» из Ирака – Вы невероятные))) «Свобода протестовать не является свободой применять насилие» (10 августа 2021 года, Президент Литвы Гатанас Науседу) «ЕС должен активно реагировать на ситуацию в Беларуси… в обеспечении стабильности, уважения к демократическим ценностям, правам человека и свободам» (10 августа 2020 года, Президент Литвы Гатанас Науседу) Ну да, мы же не понимаем, это другое.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх