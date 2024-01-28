Михалков ответил на обвинения Собчак о доносе Путину про «голую» вечеринку

РИАМО - 28 янв. Известный режиссер, народный артист России Никита Михалков прокомментировал заявление журналистки Ксении Собчак о якобы его доносе президенту РФ Владимиру Путину о скандальной «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой.
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