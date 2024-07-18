Скелет динозавра продан на аукционе за рекордную сумму

В среду на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке (США) за 44,6 миллиона долларов была продана самая большая из когда-либо обнаруженных окаменелостей стегозавра, ставшая самой дорогой, когда-либо проданной на аукционе.
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