Зеленский допрыгался: США ужесточили условия сделки по ископаемым с Украиной

L

Lyudmila

А он, когда брал в долг, считал что отдавать не придется? Не, там ребята бабки считать умеют, тем более Трамп. Думаю что и Европа вскорости придет за своими должками. Так что Зеле остается только на первой попавшейся осине повеситься да и то не поможет. Не будет его, отвечать по долгам придется Раде. Они смотрели на все сквозь пальцы и соглашались, а некоторые еще и ездили с "протянутой рукой" и так же просили дай, дай, дай. Ну вот и напросились. И украинцы теперь не в Европу попадут, а в карьеры рабами добывать все то, что продал их наркоша. Да еще тех кто по миру скитается, вернут и заставят отрабатывать должок! ☝️