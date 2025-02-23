Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Зеленский допрыгался: США ужесточили условия сделки по ископаемым с Украиной

Зеленский допрыгался: США ужесточили условия сделки по ископаемым с Украиной

БлокнотРУ Новая редакция соглашения между США и Украиной о разработке полезных ископаемых содержит значительно более жёсткие условия по сравнению с первоначальным вариантом.

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Комментарии
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Владимир Лагно
А вот наши то же &quot;дождутся&quot;,когда американцы приобретут землю и введут на неё охрану,вот тогда и заговорит гарант-СНОВА ОБМАНУЛИ!!!
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6 час.
Олег Орлов
Да нет ...Они просто не смотрели мультфильм 1948 года &quot;Скорая помощь&quot;.. Найдите в поисковике и посмотрите.. Там сценарий развала СССР совпадает на 80%
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5 час.
L
Lyudmila
А он, когда брал в долг, считал что отдавать не придется? Не, там ребята бабки считать умеют, тем более Трамп. Думаю что и Европа вскорости придет за своими должками. Так что Зеле остается только на первой попавшейся осине повеситься да и то не поможет. Не будет его, отвечать по долгам придется Раде. Они смотрели на все сквозь пальцы и соглашались, а некоторые еще и ездили с &quot;протянутой рукой&quot; и так же просили дай, дай, дай. Ну вот и напросились. И украинцы теперь не в Европу попадут, а в карьеры рабами добывать все то, что продал их наркоша. Да еще тех кто по миру скитается, вернут и заставят отрабатывать должок! ☝️
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2 час.
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