В небе над Кривым Рогом заметили новейшую российскую высокоточную дальнобойную бомбу — УМПД-5Р. Видео с боеприпасом появилось в соцсетях: утверждается, что он оснащен турбореактивным двигателем и способен преодолевать расстояние до 200 км.
Новая бомба ВС РФ разнесет ПВО ВСУ и мосты в хлам: что известно о УМПД-5Р?
Комментарии
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Владимир Абрамчук
Владимир Елкин
Шпионы не требуются! Наши дрёбаные тупые блогеры всё сами расскажут!
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4 н.
Alex Nемо
"...Эксперт обратил внимание на важный нюанс: по его словам, российские оружейные склады буквально «забиты» старыми 500-тонными бомбами..." Кроме смеха у меня мнение этого "эксперда" никакой реакции не вызвало. Инересно для каких российских самолётов делались такие бомбы? А их, согласно его мнению, так много что ими забиты оружейные склады! Их ведь и сейчас ни один самолёт поднять не сможет...
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4 н.
Misha Glusch
так в добрый путь!
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3 н.
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