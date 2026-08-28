Новая бомба ВС РФ разнесет ПВО ВСУ и мосты в хлам: что известно о УМПД-5Р?

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Alex Nемо

"...Эксперт обратил внимание на важный нюанс: по его словам, российские оружейные склады буквально «забиты» старыми 500-тонными бомбами..." Кроме смеха у меня мнение этого "эксперда" никакой реакции не вызвало. Инересно для каких российских самолётов делались такие бомбы? А их, согласно его мнению, так много что ими забиты оружейные склады! Их ведь и сейчас ни один самолёт поднять не сможет...