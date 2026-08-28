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Новая бомба ВС РФ разнесет ПВО ВСУ и мосты в хлам: что известно о УМПД-5Р?

Новая бомба ВС РФ разнесет ПВО ВСУ и мосты в хлам: что известно о УМПД-5Р?

В небе над Кривым Рогом заметили новейшую российскую высокоточную дальнобойную бомбу — УМПД-5Р. Видео с боеприпасом появилось в соцсетях: утверждается, что он оснащен турбореактивным двигателем и способен преодолевать расстояние до 200 км.

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Комментарии
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Владимир Абрамчук
Владимир Елкин
Шпионы не требуются! Наши дрёбаные тупые блогеры всё сами расскажут!
Всякий блогер может рассказать только то, что уже есть в открытом доступе и не представляет тайны. В противном случае этот блогер тут же получит и судимость за незаконный доступ к охраняемой тайне и ее разглашение.
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4 н.
Alex Nемо
&quot;...Эксперт обратил внимание на важный нюанс: по его словам, российские оружейные склады буквально «забиты» старыми 500-тонными бомбами...&quot; Кроме смеха у меня мнение этого &quot;эксперда&quot; никакой реакции не вызвало. Инересно для каких российских самолётов делались такие бомбы? А их, согласно его мнению, так много что ими забиты оружейные склады! Их ведь и сейчас ни один самолёт поднять не сможет...
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4 н.
Misha Glusch
так в добрый путь!
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3 н.