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Nike выбросил на рынок грязные кроссовки за 10 тысяч рублей

Бренд Nike анонсировал продажу грязных кроссовок по цене 10 тысяч рублей, как сообщает Sneaker News. Модель Nike Air Force 1 «Dirty Triple White» станет доступной для обычных покупателей в ближайшие дни с ценой в 130 долларов (примерно 10 тысяч рублей).

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