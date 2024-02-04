МИД Ирана: удары США по Йемену противоречат заявлениям о нежелании конфликта

По информации, полученной из агентства Mehr, представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канани Чафи выразил свою озабоченность в связи с ударами, наносимыми США и Великобританией по позициям хуситов в Йемене.
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