💡 В Керчи предприниматели создают праздничную атмосферу, украшая каждую витрину в городе В городе стартовал конкурс на лучшее новогоднее оформление фасадов зданий.
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💡 В Керчи предприниматели создают праздничную атмосферу, украшая каждую витрину в городе В городе стартовал конкурс на лучшее новогоднее оформление фасадов зданий.