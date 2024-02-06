Пассажиры рейса Саранск – Москва вылетели из аэропорта Пензы

Global Look Press/Boris Roessler/dpa Пассажиры рейса Саранск – Москва, которые не смогли улететь вечером 5 февраля из-за инцидента с выкатившимся за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) самолетом, вылетели из аэропорта Пензы в столицу, сообщили ТАСС в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.