В Кузбассе пенсионер отдал мошенникам 6 млн рублей

Житель Кузбасса лишился шести миллионов рублей, поверив лжеработнику пенсионного фонда. Об этом сообщает управление МВД по региону.
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