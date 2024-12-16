Замена Запада: китайские торговцы с рекордной скоростью открывают магазины на онлайн-площадках РФ

Все больше китайских продавцов электронной коммерции продают свою продукцию на крупнейших российских онлайн-площадках, поскольку экспортеры из Поднебесной ищут новые рынки и все чаще обращаются к этим платформам, чтобы найти клиентов и избежать западных пошлин.
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