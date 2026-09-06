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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тренер «Валенсии» Корберан о 0:5 с «Барсой»: «Соперник с самого начала и до конца был сильнее, он нашел способ полностью нас подавить. Все мы несем ответственность за происходящее»

Главный тренер «Валенсии» Карлос Корберан высказался о поражении команды от «Барселоны» со счетом 0:5 в 4-м туре Ла Лиги .

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