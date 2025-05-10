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Коммерческие и управленческие расходы орловских компаний выросли на 4,5 млрд

Коммерческие и управленческие расходы орловских компаний выросли на 4,5 млрд

Орловский средний и крупный бизнес тратит всё больше денег на коммерческие и управленческие расходы.  В Орловской области по итогам прошедшего 2024 года эти затраты значительно выросли – на 4,5 млрд рублей.

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