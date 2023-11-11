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Царьград

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Какие продукты подорожали сильнее остальных в Поморье за 2023 год

Какие продукты подорожали сильнее остальных в Поморье за 2023 год

Рассказываем, как изменились цены на продукты с начала года.Согласно данным регионального управления федеральной службы госстатистики , с января по сентябрь 2023 года в Архангельской области в общей сложности цены выросли на 5,8%.

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