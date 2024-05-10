Оскорбление на лице, усы фюрера: дети мигрантов разрисовывали в школе портреты погибших бойцов

Интересно, а Бастрыкин чем вообще-то занимается? Неужели его прямая обязанность разбирать подобные поступки, а чем же тогда занимается его многочисленное воинство?

МП

Михаил Пантюхин

Назначил в Россию этих чертей, паспорта РФ им дали, у нас в России что для этих чертей по законам преференции какие-то есть!!!???? У них одна преференция - пшли вон из России вместе с их чертятами !!! Совсем бл... очереди, на погибших ВОИНОВ ГЕРОЕВ напали!!! Мрази триклятые!!! Вон всех, у дебилов нет прав и не будет никогда!!!