Как отреагируют правоохранительные органы? Простят? Алексей НИКИТИН В канун 9 мая в одной из школ Уфы три подростка поглумились над стендом, посвященным памяти погибших в ходе спецоперации военнослужащих - разрисовали похабщиной портреты.
Оскорбление на лице, усы фюрера: дети мигрантов разрисовывали в школе портреты погибших бойцов
Комментарии
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В
Василий
Интересно, а Бастрыкин чем вообще-то занимается? Неужели его прямая обязанность разбирать подобные поступки, а чем же тогда занимается его многочисленное воинство?
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7 час.
МП
Михаил Пантюхин
Назначил в Россию этих чертей, паспорта РФ им дали, у нас в России что для этих чертей по законам преференции какие-то есть!!!???? У них одна преференция - пшли вон из России вместе с их чертятами !!! Совсем бл... очереди, на погибших ВОИНОВ ГЕРОЕВ напали!!! Мрази триклятые!!! Вон всех, у дебилов нет прав и не будет никогда!!!
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6 час.
Леонид Руси
Направление действия чурок на захват территории. Но какой толк, если чурбаны не знают что потом делать. Они живут ещё в средних веках. Тупые дети тупорылых и безграматных родителей. Уровень культуры на нуле. Родителей оштрафовать и выдворить.
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3 час.
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