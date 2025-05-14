МИД РФ не признаёт обвинительное решение Совета ICAO по делу о крушении малайзийского Boeing в 2014 году

Министерство иностранных дел России выпустило специальное заявление по итогам расследования Совета Международной организации гражданской авиации (ICAO) о причинах крушения самолета Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines, произошедшего 17 июля 2014 года.
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