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Рогов заявил, что ВСУ частыми ударами по Мелитополю прощупывают почву для наступления

Рогов заявил, что ВСУ частыми ударами по Мелитополю прощупывают почву для наступления

Marko Djurica/Reuters Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что рост числа ударов со стороны украинских войск по Мелитополю связан с потребностью Вооруженных сил Украины разведать обстановку для подготовки наступления на Запорожском направлении.

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