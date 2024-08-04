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Генич о пенальти в ворота махачкалинского «Динамо»: «По мне – просто цирк. Думайте сами»

Генич о пенальти в ворота махачкалинского «Динамо»: «По мне – просто цирк. Думайте сами»

Дагестанская команда на своем поле уступила «Пари НН» со счетом 0:1 в 3-м туре Мир РПЛ. На 79-й минуте форвард нижегородцев упал на газон после борьбы с защитником Джемалом Табидзе на краю штрафной площади.

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