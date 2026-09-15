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Царьград

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Александр Цыбульский рассказал о лечении пострадавших в ДТП на М-8

Александр Цыбульский рассказал о лечении пострадавших в ДТП на М-8

11 сентября на трассе М-8 в Поморье произошло ДТП с участием микроавтобуса, лесовоза и легковушки, в результате которого погибли 13 человек, включая четверых детей.

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