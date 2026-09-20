«Трактор» победил «Авангард» 2:1 благодаря шайбам защитников

Челябинский «Трактор» взял верх над омским «Авангардом» в третьем поединке текущей домашней серии. Встреча завершилась со счетом 2:1, а решающий вклад в успех хозяев внесли игроки обороны Иван Выдренков и Григорий Дронов, отметившиеся заброшенными шайбами.
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