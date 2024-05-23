Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Набиуллина готовит новую аферу? Зачем Центробанк попросил россиян до 2 июня сдать все наличные монеты

Набиуллина готовит новую аферу? Зачем Центробанк попросил россиян до 2 июня сдать все наличные монеты

Интересная жизнь с Vera Star Фото: polymerh.ru Наверняка многие слышали, что Центробанк на этой неделе запустил программу сбора монет носящую довольно дурацкое название "Монетная неделя".

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Комментарии
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лл
лина любимцева
ЦИФРОВИЗАЦИЯ...  ВОТ что это будет... Бумажки никому не нужны, а вот монеты, это хоть что-то... Денег снова лишатся ВСЕ!! Чтобы перевести деньги на  вкладах в &quot;цифру&quot;, нужно ДОКАЗАТЬ, ОТКУДА У ВАС ЭТИ ДЕНЬГИ?!! Когда и сколько вы там их копили, откуда получили? ЕСЛИ вы в течение 20 лет копили эти деньги, но не можете вспомнить конкретно когда вы заработали тот, или иной рубль, то цифрового вклада у вас НЕ БУДЕТ. То есть, вы СОВСЕМ  лишитесь денег. И снова останетесь нищими, как после &quot;реформ&quot; 90-х. Хотя это были НЕ реформы, а ВОРОВСТВО и ОБДИРАЛОВКА!! ТАК И СЕЙЧАС БУДЕТ!!  С кем имеем дело....
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