Набиуллина готовит новую аферу? Зачем Центробанк попросил россиян до 2 июня сдать все наличные монеты

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лина любимцева

ЦИФРОВИЗАЦИЯ... ВОТ что это будет... Бумажки никому не нужны, а вот монеты, это хоть что-то... Денег снова лишатся ВСЕ!! Чтобы перевести деньги на вкладах в "цифру", нужно ДОКАЗАТЬ, ОТКУДА У ВАС ЭТИ ДЕНЬГИ?!! Когда и сколько вы там их копили, откуда получили? ЕСЛИ вы в течение 20 лет копили эти деньги, но не можете вспомнить конкретно когда вы заработали тот, или иной рубль, то цифрового вклада у вас НЕ БУДЕТ. То есть, вы СОВСЕМ лишитесь денег. И снова останетесь нищими, как после "реформ" 90-х. Хотя это были НЕ реформы, а ВОРОВСТВО и ОБДИРАЛОВКА!! ТАК И СЕЙЧАС БУДЕТ!! С кем имеем дело....