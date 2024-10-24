Дни культуры Кыргызстана пройдут в Беларуси 24-28 октября.

C 24 по 28 октября в Беларуси пройдут Дни культуры Кыргызстана. Делегацию, в состав которой войдут более 60 человек, возглавит заместитель министра культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики Гульбара Абдыкалыкова.