Лось в маршрутке и другие хиты: угарная подборка дня

Очередная порция отличного настроения и забавных картинок, которые скрасят даже самый хмурый день.Как думаете, лось в маршрутке — это реальная проблема городов или просто удачный фотошоп?Еще больше контента: Сайт | Telegram | Pinterest | ВКонтакте | Одноклассники | Дзен .