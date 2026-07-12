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Лось в маршрутке и другие хиты: угарная подборка дня

Лось в маршрутке и другие хиты: угарная подборка дня

Очередная порция отличного настроения и забавных картинок, которые скрасят даже самый хмурый день.Как думаете, лось в маршрутке — это реальная проблема городов или просто удачный фотошоп?Еще больше контента: Сайт | Telegram | Pinterest | ВКонтакте | Одноклассники | Дзен .

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