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Кто стареет быстрее: вегетарианцы или мясоеды

Кто стареет быстрее: вегетарианцы или мясоеды

Вот уже порядка нескольких лет идет активное противостояние вегетарианцев и мясоедов. Одни утверждают, что легкая и полезная пища помогает им чувствовать себя бодрее, другие настаивают, что без мяса долго и счастливо прожить просто невозможно.

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