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Воронежские новости

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В 2023 году Воронежская область произвела пищевой продукции на 404 млрд рублей

В 2023 году Воронежская область произвела пищевой продукции на 404 млрд рублей

Воронежская область - первая в РФ по производству растительного масла (13 % от общероссийского объема); вторая по производству кондитерских изделий и по сливочному маслу (9 % и 8% от РФ); третья по сахару (13 % от РФ) и четвертая по производству сыра (7% от РФ).

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