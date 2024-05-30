В 2023 году Воронежская область произвела пищевой продукции на 404 млрд рублей

Воронежская область - первая в РФ по производству растительного масла (13 % от общероссийского объема); вторая по производству кондитерских изделий и по сливочному маслу (9 % и 8% от РФ); третья по сахару (13 % от РФ) и четвертая по производству сыра (7% от РФ).