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Машков подал заявку на участие в праймериз «Единой России»

Машков подал заявку на участие в праймериз «Единой России»

© РИА Новости / Дмитрий АстаховПерейти в фотобанкЧитать ria.ru в Народный артист России Владимир Машков подал заявку на участие в предварительном голосовании «Единой России» для участия в выборах в Госдуму от Москвы, рассказали РИА Новости в партии.

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