Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 524 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Только во Францыи люди борятся,рстальные отморозки в Европе!Во Франции проход...
  • Наталия Москаленко
    Мерзкая мокрица! Когда уже тебя раздавят каблуком?!?Зеленский может п...
  • Елена Смирнова
    Ну будет у нас другая вторая ракетка России.«Буду представлят...

Маск допустил, что корабль «Америка» утонет без «революции»

Маск допустил, что корабль «Америка» утонет без «революции»

Миллиардер Илон Маск заявил, что корабль «Америка» утонет, если не будет успешной работа по сокращению аппарата правительства и расходов бюджета, а она может стать революцией, сравнимой по масштабам с той, по результатам которой США получили независимость от Великобритании.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх