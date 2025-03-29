Маск допустил, что корабль «Америка» утонет без «революции»

Миллиардер Илон Маск заявил, что корабль «Америка» утонет, если не будет успешной работа по сокращению аппарата правительства и расходов бюджета, а она может стать революцией, сравнимой по масштабам с той, по результатам которой США получили независимость от Великобритании.
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