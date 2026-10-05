Бывший разведчик США сообщил о базе инопланетян в океане

Бывший сотрудник разведки США Дэвид Груш в подкасте заявил, что инопланетяне построили огромную подводную базу в океане.
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