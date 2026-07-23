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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Во Франции нашли мертвым предполагаемого сообщника Джеффри Эпштейна

Во Франции нашли мертвым предполагаемого сообщника Джеффри Эпштейна

В связи с произошедшим французская полиция начала расследование Во Франции обнаружили мертвым бывшего модельного агента и модного фотографа Даниэля Сиада, которого СМИ называют предполагаемым сообщником Джеффри Эпштейна.

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