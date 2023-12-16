Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • Strannik Mr
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Наконец Госдума взялась за артистов-предателей. Теперь Пугачевой, Галкину*, Макаревичу* и прочим не позавидуешь.

Наконец Госдума взялась за артистов-предателей. Теперь Пугачевой, Галкину*, Макаревичу* и прочим не позавидуешь.

Интересная жизнь с Vera Star Несмотря на заступничество некоторых высокопоставленных лиц, тех предателей, которые когда-то считались в нашей стране представителями творческой элиты, вроде Пугачевой, Макаревича*, Галкина* и т.

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